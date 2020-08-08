РИАМО - 8 авг. В результате массового ДТП на 138-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Подмосковье пострадали три человека, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Произошло столкновение трех легковых автомобилей и грузовика с полуприцепом. В результате ДТП три человека пострадали. На месте работает следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Обстоятельства дорожной аварии в настоящий момент выясняются. Движение по автодороге перекрыто, принимаются меры к нормализации движения.

Для участников дорожного движения организованы пути объезда места аварии. В сторону области — через автодорогу М-9 — Коптязино — Белая Колпь, а в сторону Москвы — через автодорогу М-9 — Степаньково.