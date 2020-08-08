РИАМО - 8 авг. До конца текущего года 138 автобусов поступят в один из крупнейших автобусных парков столицы - филиал «Южный» ГУП «Мосгортранс», сообщил журналистам заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Средний возраст автопарка филиала «Южный» – 11 месяцев. Самому «старому» автобусу – всего 1 год и 7 месяцев. Все автобусы класса Евро-5. В оставшиеся месяцы 2020 года в филиал планируется поставить 138 автобусов марки ЛиАЗ», - сказал Ликсутов.

По его словам, филиал «Южный» один из крупнейших автобусных парков Москвы. Он обслуживает 110 маршрутов. Каждый день им пользуются примерно 326 тысяч пассажиров.

Ранее он сообщал, что на востоке, юге и юго-западе города до конца этого года выйдут на маршруты более 400 новых автобусов большой вместимости с «гармошкой». Каждый автобус вмещает около 140 человек.