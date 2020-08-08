РИАМО - 8 авг. На территории столицы запланировано открыть 12 клубов по программе «Мой социальный центр», в них можно прийти без предварительной записи и вне рамок расписания, чтобы хорошо провести время, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что первый клуб для занятий и общения жителей мегаполиса открыли летом 2019 года в Марьиной Роще.

«Мой социальный центр» пришелся по душе москвичам. Поэтому мы не стали пересматривать планы развития этого проекта. В ближайшие месяцы собираемся открыть еще 12 центров в разных районах города», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что в подобных клубах каждый горожанин сможет найти себе занятие по душе. Например, можно поиграть в шахматы, позаниматься гимнастикой, поиграть в настольный теннис или бильярд.

Мэр уточнил, что москвичи тоже внесли свою лепту в изменения центров, например, по их инициативе в учреждениях появились клубы иностранных языков, их участники практиковали свои языковые навыки, общаясь между собой.

По его словам, до начала пандемии в городе открыли семь таких центров. Гостями клубов успели побывать свыше 100 тысяч жителей столицы старшего поколения.

«Теперь работа центров подчиняется строгим правилам дезинфекции и масочного режима. Но это не стало помехой, ведь главное осталось прежним — добрая атмосфера, возможность хорошо провести время и отдохнуть от домашней суеты», — заключил мэр.