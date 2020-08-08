РИАМО - 8 авг. В столице в текущем году в 14 филиалах перевозчика «Мосгортранс» отремонтировали 387 помещений, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В 2020 году в 14 филиалах «Мосгортранса» отремонтированы 387 помещений санитарно-бытового назначения. В четырех филиалах обустроили новые вентилируемые фасады, а еще в четырех — новое освещение», — сказал Ликсутов.

Одним из отремонтированных объектов стал филиал «Южный». В нем обновили фасады и заменили тысячу квадратных метров остекления.

Кроме того, там отремонтировали 16 помещений санитарно-бытового назначения и сделали условия работы сотрудников более комфортными.

ГУП «Мосгортранс» является основным в Москве и крупнейшим в Европе оператором наземного городского пассажирского транспорта. Предприятие на сегодняшний день обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта. Каждый день ими пользуются свыше 5,5 миллиона пассажиров.