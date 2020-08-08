РИАМО - 8 авг. Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что есть только один способ облегчить состояние человека с Covid-19 – введение антител, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Состояние больного, <...> честно могу сказать, в настоящее время облегчить могут только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу», – подчеркнул Гинцбург.

Он пояснил, что речь идет об антителах в виде плазмы или вакцины. Они воздействуют на определенные поверхностные структуры Covid-19.

Медик отметил, что вакцина от коронавирусной инфекции дает профилактический эффект в лечении пациентов, а антитела играют терапевтическую роль.

Ранее некоторые СМИ писали, что больным с коронавирусом могут помочь высокая концентрация фермента ACE2. Данное вещество содержится в вине, арахисе и какао.

«Вместо того, чтобы все-таки грецкие орехи или там арахис, есть, лучше ему (пациенту с коронавирусом - ред.) все-таки антитела ввести готовые», – подчеркнул Гинцбург.

По словам специалиста, введение антител помогут заблокировать вирус в организме. На сегодняшний день антитела вводят только внутривенно при помощи капельницы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 АВГУСТА

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.