РИАМО - 8 авг. Количество преступлений, связанных с хищением чужого имущества, снизилось в Московской области по итогам первого полугодия 2020 года, сообщается в отчете, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Доля квартирных краж (в целом по РФ - ред.) относительно невысока (5,3%), а их массив снизился почти на 20% (до 18 574). Наиболее распространены такие факты в первом полугодии 2020 года в Московской области (минус 28,6%, 963), Краснодарском крае (минус 32,6%, 756) и Ростовской области (минус 18,7%, 625)», — говорится в документе.

В России на 11,4% упало количество грабежей (20 508), на 20,2% — разбоев (2 728). К примеру, в Москве случаи грабежей сократились на треть (1240), разбоев — более чем на четверть (243).

Тем не менее, в столице выросло число мошенничеств с использованием интернета и средств мобильной связи (плюс 69,4%) и число коррупционных преступлений (плюс 29,6%).

По итогам первого полугодия ранее отмечавшиеся темпы снижения преступности в стране замедлились — с 0,4% в мае до 0,1% в июне. Общее число зарегистрированных преступлений осталось практически на уровне прошлого года — 1 миллион.