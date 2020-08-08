РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. В подмосковном Красногорске ограничили движение на участке улицы Советской до 19:00 в субботу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В субботу с 08:00 до 19:00 будет ограничено движение транспорта на участке автомобильной дороги от дома №9 до дома №14 по улице Советской», - говорится в сообщении.

Изменения связаны с массовым пребыванием людей вблизи «Красногорск-Арены имени Владимира Петрова» и стадиона «Зоркий» в связи с празднованием Дня физкультурника.