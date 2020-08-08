РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 авг. Выставку изделий мастеров прикладного творчества, мастер-классы и концерт местных творческих коллективов проведут в КВК «Знаменское-Губайлово» подмосковного Красногорска 16 августа, сообщается на официальном сайте культурно-выставочного комплекса.

«Дорогие друзья! 16 августа в 12:00 приглашаем вас на арт-бульвар «Знаменское-Губайлово», где пройдет традиционный фестиваль творчества «Калина-Фест». Вас ждет выставка-ярмарка лучших мастеров народного и прикладного творчества, мастер-классы, экскурсия по усадьбе «Знаменское-Губайлово» и большая концертная программа», - говорится в сообщении.

В программе примут участие коллективы городского округа Красногорск. Комплекс расположен по адресу: Красногорск, улица Райцентр, дом №9.

«Приходите всей семьей с детьми и друзьями! Будет интересно!» - заключается в материале.