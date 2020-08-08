РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 авг. В субботу в подмосковном городском округе Балашиха в рамках празднования Дня физкультурника прошел легкоатлетический забег для пяти возрастных категорий, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Мероприятие состоялось на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха». Перед началом забега фитнес-инструкторы провели разминку для участников. На празднике присутствовали призер Олимпийских игр в Сеуле, депутат совета депутатов Балашихи Марина Жирова, которая пришла вместе с маленьким внуком и участником забега, а также председатель совета ветеранов физической культуры и спорта Балашихи Алевтина Табакова.

«Поздравляю всех с Днем физкультурника. Это праздник всех профессионалов и любителей спорта. Хочу пожелать прекрасной погоды, хорошего настроения. Стать победителями не могут все, но победить по жизни может каждый. Поэтому желаю вам всем побед по жизни. Здоровья, счастья и любви», - сказала Жирова.

Табакова отметила, что спорт помогает долголетию, пожелала всем участникам здоровья и быть на дистанции очень внимательными друг к другу.

Участников забега разделили на пять возрастных групп: дети до 7 лет, которые побежали дистанцию на 60 метров, до 12 лет, до 18 лет, до 35 лет и возрастная категория старше. Победителей и призеров забега наградили грамотами, медалями и призами.

В субботу в Балашихе проходят спортивные мероприятия сразу на нескольких площадках. Гостей ждут мастер-классы от ведущих спортсменов и тренеров России, ГТО, прием нормативов (наклон, сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжок, гиря 16 килограммов) показательные выступления, семинары, музыка, призы. Вход свободный.

Праздник спорта проходит за Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина (восточная трибуна) в парке «Пехорка», а также микрорайоне Железнодорожный на стадионе «Орион».