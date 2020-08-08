РИАМО - 8 авг. Количество новых случаев коронавирусной инфекции в Москве с начала августа на 66,3% меньше, чем за первую неделю июня, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе за прошедшие сутки зафиксирован 691 новый случай заражения Covid-19. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной. Число новых заболевших в столице на сегодняшний день остается на низком уровне.

«Среди новых заболевших – 53% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,1% – от 46 до 65 лет, 8% – от 66 до 79 лет, еще 3,8% – старше 80 лет. Также 10,1% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении.

Все новые пациенты, а также те, кто с ними близко контактировал, на сегодняшний день уже находятся под наблюдением столичных врачей.

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Текстовая трансляция

8 АВГУСТА

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- За сутки в России выявлено 5 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 691 новый случай. В Подмосковье - 161.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.