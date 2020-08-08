РИАМО - 8 авг. На юго-востоке Москвы неизвестный ранил из пистолета мужчину и его десятилетнего сына, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

«Вчера в медучреждение поступило сообщение о том, что ранены два человека: мужчина и его десятилетний сын. По предварительным данным, произошел конфликт. Неизвестный произвел несколько несколько выстрелов в сторону мужчины», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате стрельбы мужчина получил скользящее ранение, также ранен и ребенок.

По его словам, в настоящий момент по факту стрельбы организована проверка.