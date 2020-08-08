РИАМО - 8 авг. В Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 191 пациента, всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 48 196 заболевших», - говорится в сообщении.

В Подмосковье на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу снимаются введенные ранее ограничения. Обязательным остается ношение масок в общественных местах, также рекомендуется использовать перчатки.

В Подмосковье работает горячая линия, по номеру которой можно узнать всю информацию о коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30.

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8 АВГУСТА

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- 691 новый случай коронавируса выявили в Москве. С начала пандемии в мегаполисе было подтверждено 246 845 случаев инфекции.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.