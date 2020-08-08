РИАМО - 8 авг. В столице за минувшие сутки выявили 691 случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в мегаполисе было подтверждено 246 845 случаев инфекции, сообщает оперштаб Москвы.

На территории России за сутки зафиксировали 5212 новых случаев Covid-19, умерли 129 пациентов, вылечили от инфекции 6615 человек.

За сутки столичные врачи вылечили 1278 пациентов, скончались 14 человек.

В мегаполисе за последнюю неделю средняя скорость роста новых выявляемых случаев Covid-19 держится на отрицательном уровне.

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8 АВГУСТА

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- 691 новый случай коронавируса выявили в Москве. С начала пандемии в мегаполисе было подтверждено 246 845 случаев инфекции.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.