РИАМО - 8 авг. В столице за минувшие сутки выявили 691 случай заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в мегаполисе было подтверждено 246 845 случаев инфекции, сообщает оперштаб Москвы.
На территории России за сутки зафиксировали 5212 новых случаев Covid-19, умерли 129 пациентов, вылечили от инфекции 6615 человек.
За сутки столичные врачи вылечили 1278 пациентов, скончались 14 человек.
В мегаполисе за последнюю неделю средняя скорость роста новых выявляемых случаев Covid-19 держится на отрицательном уровне.
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8 АВГУСТА
- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.
- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.
- 691 новый случай коронавируса выявили в Москве. С начала пандемии в мегаполисе было подтверждено 246 845 случаев инфекции.
- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.
- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.
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