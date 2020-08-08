РИАМО - 8 авг. Ко Дню физкультурника, который отмечается в России во вторую субботу августа, в «Московской электронной школе» (МЭШ) появилась подборка тематических материалов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Школьники смогут узнать об истории праздника, составить комплекс физических упражнений и пройти познавательный тест», - говорится в сообщении.

Например, все желающие могут увидеть уникальные кадры с одного из первых праздников, который был учрежден в 1939 году. Еще в библиотеке появилось видео о параде в честь Дня физкультурника, который прошел летом 1945 года на Красной площади.

С помощью приложения «Это должен знать каждый физкультурник» ученики столичных школ смогут ответить на множество интересных вопросов. Например, о том, какой предмет не является гимнастическим снарядом, что может быть спортинвентарем и другое.

Также еще одно приложение из библиотеки поможет школьникам составить правильный комплекс для утренней зарядки и занятий физкультурой.

Кроме того, в библиотеке МЭШ можно узнать все самое важное о процедуре закаливания.