РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Волонтеры разыскивают 52-летнего мужчину, пропавшего в Подольске более двух недель назад, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Павел Мурашов в возрасте 52 лет. 23 июля в деревне Пузиково Подольска он ушел в лес и не вернулся. Нуждается в медпомощи. Возможна потеря памяти», - говорится в сообщении.

Его рост 188 сантиметров, он нормального телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в серую куртку, зеленые брюки, резиновые сапоги болотного цвета, черную вязанную шапку.

«Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просим сообщить по телефону: 8(905)527-57-09 или 8(800)700-54-52», - заключается в сообщении.