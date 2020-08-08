РИАМО - 8 авг. Из-за анонимного сообщения о якобы минировании магазинов «Ашан» на территории Подмосковья были эвакуированы более 20 торговых объектов, информация оказалась ложной, ее проверяли 450 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Для проверки информации убыли силы и средства по 47 адресам местонахождения магазинов «Ашан» в 30 городских округах Московской области», - говорится в сообщении.

Эвакуация проводилась в 23 магазинах сети из 47. Всего было эвакуировано 4,5 тысячи человек, из которых 312 детей и 724 работника торговой сети.

В 21:00 7 августа все магазины были обследованы кинологами с собаками. Сообщение оказалось ложным.

Всего к данной работе привлекалось 450 человек и 148 единиц техники. В том числе от МЧС России было задействовано 88 человек и 29 единиц техники.

Также 7 августа поступала информация об угрозе взрыва в больницах и пяти торговых центрах Москвы. Она также оказалась ложной.