РИАМО - 8 авг. На четырех участках столичного Третьего транспортного кольца с 12 августа ограничат движение из-за проводимых ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса Москвы.

Поэтапно рабочие будут занимать по одной полосе на участках ТТК. Так, движение ограничат в районе дома №7 по шоссе Энтузиастов, от дома №51, корпус 2, по Средней Калитниковской улице до дома №9, строение 4, по Автомобильному проезду, от дома №36А по Бережковской набережной до дома №27А по Киевской улице.

Еще движение транспорта будет ограничено по внутренней стороне трассы в районе дома №10, строение 4, по Автомобильному проезду.

Данные ограничения будут действовать на вышеуказанных участках трассы до 19 ноября круглосуточно.