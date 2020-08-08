РИАМО - 8 авг. На улице Некрасова в Реутове произошла дорожная авария, экскаватор-погрузчик насмерть сбил пожилую женщину, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Около 13:20 7 августа в Реутове на улице Некрасова водитель экскаватора-погрузчика, двигаясь задним ходом, совершил наезд на местную жительницу 1937 года рождения. От полученных травм женщина впоследствии скончалась», - говорится в сообщении.

По данному факту специалисты начали проверку. Водитель экскаватора-погрузчика с места ДТП не скрывался, его личность установлена.