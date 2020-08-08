РИАМО - 8 авг. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1278 пациентов, всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1278 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 188 854», - сказала Ракова.

До выписки пациенту проводят специальные исследования, которые подтверждают отсутствие в организме Covid-19. Также всем выписанным пациентам, которые еще остаются под наблюдением врачей, дают соответствующие рекомендации.

Горожанам, которые уже вылечились от коронавирусной инфекции, предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Все желающие могут узнать подробности по этим вопросам по телефону горячей линии: 8 (495) 870-45-16. На данный номер можно звонить каждый день с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

8 АВГУСТА

- В столице с июня число выявляемых за сутки случаев Covid‑19 снизилось на 66%. Средняя скорость роста новых случаев инфицирования с момента снятия ограничений (23 июня) в городе остается отрицательной.

- Еще 191 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели около 48,2 тысячи человек.

- 691 новый случай коронавируса выявили в Москве. С начала пандемии в мегаполисе было подтверждено 246 845 случаев инфекции.

- Еще 1278 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего в городе выздоровели около 189 тысяч человек.

- 14 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.