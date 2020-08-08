РИАМО - 8 авг. За минувшие сутки в столице скончались 14 человек, у которых ранее подтвердили коронавирусную инфекцию и пневмонию, сообщает оперштаб Москвы.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе умерли 4560 пациентов.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

В столице в транспорте и общественных местах продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Данные меры нужны, чтобы не допустить распространения инфекции.

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