РИАМО - 8 авг. В Москве и Подмосковье в субботу местами пройдет кратковременный дождь сопровождаемый северным ветром, столбики термометров могут подняться до 25-27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве в этом день будет от 23 до 25 градусов тепла, в Московской области - от 22 до 27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха - около 50%.

В регионе в субботу прогнозируется комфортная погода, негативные нагрузки на организм если и будут, то минимальные.