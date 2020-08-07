РИАМО - 7 авг. На Соборной площади в Можайске прошел благотворительный гала-концерт солистов Большого театра и московского театра «Новая опера», все собранные средства будут направлены на восстановление Ново-Никольского храма, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Храм в псевдоготическом стиле построен на высоком холме Можайского кремля в период с 1802 по 1814 годы. Решение о реставрации храма было принято в прошлом году губернатором Московской области Андреем Воробьевым и митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

«Русская опера у стен монастыря» - уникальный проект Подмосковья и единственный в России. Пятый год министерство совместно с епархией проводит концерты в поддержку историко-культурного наследия Подмосковья. Музыка Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова уже звучала у древних стен монастырей и храмов в Коломне, Дмитрове, Сергиевом Посаде и Серпухове», — сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она выразила уверенность, что благотворительный гала-концерт войдет в историю культуры и станет первым этапом в реставрации уникального по архитектуре храма.

Концерт провел народный артист России Дмитрий Певцов. На нем выступили заслуженный артист России Владимир Кудашев, Илья Кузьмин, Виктория Шевцова, Станислав Мостовой, Сергей Писарев, Максим Пастер и хор духовенства Московской епархии.

«Этот проект – новая ступень в развитии фестиваля «Русская опера у стен монастыря». Теперь концерты с лучшими исполнителями будут собирать людей у стен храмов, которые нужно спасать от разрушения», - отметила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.

Глава Можайского округа Дмитрий Абаренов поблагодарил губернатора и епархию за решение о восстановлении монастыря и благоустройстве прилегающей территории.

«Никольский собор станет точкой притяжения для новых туристов, для нас это крайне важно», — подчеркнул Абаренов.

Задача проекта «Русская опера у стен монастыря» - через искусство обратить внимание на проблему сохранения особо значимых православных святынь, являющихся визитными карточками Подмосковья.