РИАМО - 7 авг. Наставник «Ростова» Валерий Карпин сказал, что Александр Кокорин в московском «Спартаке» будет получать столько, сколько заслуживает, сообщает Газета.ru.

Новый нападающий будет получать 3 миллиона евро в год.

«В русских реалиях он стоит таких денег. В русских реалиях все русские футболисты стоят денег», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Ранее Кокорин играл за петербургский «Зенит», а вторую половину сезона 2019-2010 годов провел в «Сочи» на правах аренды.