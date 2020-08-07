РИАМО - 7 авг. Общероссийский народный фронт считает, что за несоблюдение сроков отключения горячего водоснабжения летом более чем на 24 часа нужно отменять оплату за услугу за целый месяц, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такая мера поможет заставить управляющие компании не допускать затягивания работ. По нормам СанПиНа, отключать воду можно не более чем на 14 дней, но иногда отключения длятся дольше. Тем не менее за такое нарушение управляющую компанию могут оштрафовать.

«Однако ресурсоснабжающие организации, как правило, избегают такой ответственности, что связано с отсутствием соответствующего контроля», — сказала член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Также народный фронт предложил размещать информацию об отключениях в Интернете и на специальных стендах у многоквартирных домов. В случае отсутствия предупреждения управляющую компанию должны привлечь к административной ответственности.