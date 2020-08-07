РИАМО - 7 авг. Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров заявил, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в КВЦ «Патриот» в Подмосковье будут созданы все условия для плодотворной работы зарубежных партнеров, сообщается на сайте форума.

«Мы высоко ценим и поддерживаем сложившиеся деловые отношения с зарубежными государствами и намерены впредь развивать международное сотрудничество», - сказал генерал-майор Андрей Гончаров.

При этом он отметил, что при проведении форума будут усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля, это необходимо для недопущения распространения коронавируса.

На форуме пройдут переговоры и встречи глав оборонных ведомств иностранных государств с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти РФ и представителями российского оборонно-промышленного комплекса.

Участие в «Армии-2020» подтвердили 72 государства. От некоторых стран будут представлены 10 делегаций высокого уровня — это Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Ливан, Руанда, ЦАР, Южная Осетия.

Также Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан сами представят на форуме национальные экспозиции, на которых продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки.