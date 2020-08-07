РИАМО - 7 авг. Предпринимателей Московской области пригласили поучаствовать в ежегодном конкурсе «Торговля России», на нем выберут лучшие решения и идеи для разных торговых форматов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.

«В 2018 году Звенигород стал победителем в номинации «Лучший торговый город», <…> В 2019 году лучшим мобильным торговым объектом была признана автолавка CoffeeShock (Одинцово), и еще один приз взял магазин Sun Valley из Щелково», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Всероссийский конкурс «Торговля России» впервые состоялся в 2018 году. Он помогает создавать условия для формирования комфортной среды для граждан и предпринимателей.

Принять участие в конкурсе могут органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте торговляроссии.рф.