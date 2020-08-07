РИАМО - 7 авг. На трассе Орешки - Онуфриево произошло столкновение автомобилей BMW, «Газели» и грузовика, в результате аварии погиб водитель большегруза, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, <...> около 20:00 на 28 километре автодороги Орешки-Онуфриево (Рузский городской округ) произошло столкновение автомобилей BMW, «Газели» и грузовика с последующим возгоранием двух последних машин», - говорится в сообщении.

Также один человек пострадал в результате аварии.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.