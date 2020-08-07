РИАМО - 7 авг. На VI Международном фестивале искусств имени П.И. Чайковского в Клину состоялось несколько премьер, в том числе премьера музыкально-драматического действия «Ч+Ч», посвященного юбилеям П.И Чайковского и А.П. Чехова, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Форум открылся 31 июля мировой премьерой музыкально-драматического действия «Ч+Ч», посвященного юбилеям П.И Чайковского и А.П. Чехова, с участием народного артиста России Сергея Гармаша, артистов театральной труппы музея-заповедника «Мелихово» «Чеховская студия» и оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета», — говорится в материале.

Также впервые в рамках фестиваля прошла школа молодого журналиста. Она объединила пишущих о культуре представителей прессы.

Кроме того, впервые в онлайн-режиме каждый день организовывались мастер-классы ведущих преподавателей Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, РАМ имени Гнесиных, а также артистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, РНО под руководством Михаила Плетнева в рамках Международной музыкальной академии маэстро Юрия Башмета.

Девятого августа фестиваль завершится большим гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета и государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Так же, как и в день открытия, Башмет даст дополнительный концерт специально для врачей и волонтеров, которые борются с коронавирусом.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Московской области.

Фестиваль стал первым крупным событием в Подмосковье в условиях пандемии коронавируса. Мероприятие проходит с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.