РИАМО - 7 авг. На форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», представят уникальную выставку о создании и развитии литературного персонажа Василия Теркина, сообщается на сайте форума.

Выставку доставят из Санкт-Петербурга в Московскую область. Она была создана в Западном военном округе, выставка посвящена 80-й годовщине создания Александром Твардовским и его коллегами в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» литературного персонажа Василия Теркина.

«Выставка рассказывает об истории создания персонажа, о военных журналистах, писателях, поэтах и художниках, благодаря которым Теркин стал узнаваем и всенародно любим, о воплощениях образа на театральной сцене, в кинематографе, в изобразительном искусстве», – сказал начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

В ней представлены уникальные материалы, архивные документы, оригиналы иллюстраций, газет и книг, изданных в годы Великой Отечественной войны о Теркине.