РИАМО - 7 авг. Военные дипломат из более чем 50 стран посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации в Подмосковье, визит был проведен после брифинга для иностранных военных атташе, посвященного форуму «Армия-2020», сообщается на сайте форума.

Культурно-экскурсионную программу в центре «Патриот» организовало Минобороны России в КВЦ «Патриот». В мероприятии приняли участие свыше 50 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов из более чем 50 стран.

«Иностранные партнеры сегодня увидели уникальные объекты парка «Патриот»: Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, Музейный комплекс «Дорога Памяти» и музей под открытым небом «Поле Победы», - говорится в сообщении

Брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств проводился второй раз в этом году с целью информирования иностранных партнеров об участии в мероприятиях форума.