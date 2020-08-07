РИАМО - 7 авг. В Московской области завершилась третья смена лагеря «Олимпиадные школы МФТИ»Ю которая в этом году проходила в онлйн-формате, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

В мероприятии приняли участие 317 школьников из 193 школ России и ученики из семи стран: Болгарии, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Беларуси, Украины, Канады и Эстонии.

«Мы впервые с 2013 года провели три летние смены Олимпиадных школ в дистанционном формате, и оказалось, что это дало возможность многим ребятам, которых родители побаивались отправлять в другой город или страну, попробовать у нас учиться и понять, насколько наука может быть увлекательной», — сказал директор по дистанционным программам МФТИ, основатель Олимпиадных школ МФТИ Алексей Малеев.

Он добавил, что в школу был высокий конкурсный отбор — 2-3 человека на место. Однако это была самая большая летняя школа — более тысячи школьников присоединились к ней.

Ученики 7-11 классов осваивали предметы по трем направлениям: информатика, физика и математика. Самой популярной стала информатика ее выбрали 38% участников, затем идет физика – 33% учеников и математика – 29% школьников.

Занятия со школьниками проводили опытные преподаватели, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели и выпускники ведущих российских и зарубежных вузов: МФТИ, МГУ имени Н.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, КФУ, Ecole Polytechnique и Института Vedecom (Франция), Северо-Восточного университета Бостона (США), Университета имени Бар-Илана (Израиль).

Каждый день участники школы разбирали задачи, вместе с вожатыми участвовали в онлайн-квизах, кинопоказах, играли в «мафию».

«Познакомилась с очень классными ребятами, получила огромное количество новых знаний по актуальным темам биомедицины. Преподаватели отвечали на абсолютно любые вопросы. Кроме того, было много интересных дополнительных мероприятий», — поделилась восьмиклассница из 8 гимназии города Минска, участница Олимпиадных школ Лилия Богдан.

Пятнадцатая Олимпиадная школа МФТИ стала лидирующей по количеству победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской предметной олимпиады школьников и её аналогов в других странах — 42% участников становились победителями таких конкурсов.

Следующая Олимпиадная школа пройдет осенью.