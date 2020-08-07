РИАМО - 7 авг. По данным Росстата, в России в июне умерли 162,8 тысячи человек, передает kp.ru.
По данным Росстата, за июнь смертность выросла в РФ на 16,8%. В том месяце 5,4 тысячи человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а также еще 1,5 тысячи смертей связывают с инфекцией.
В июне 2019 года смертность в стране составила 137,2 тысячи человек.
В годовом выражении рождаемость в России сократилась на 0,5%. В июне 2020 года родилось 118,5 тысячи младенцев, в то время как в прошлом году в первый месяц лета на свет появилось 119,1 тысячи детей.
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7 АВГУСТА
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