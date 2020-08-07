РИАМО - 7 авг. Хирург-онколог Иван Карасев объяснил на своей странице в Instagram, как распознать возникновение папилломы в гортани, а также назвал главные признаки предракового состояния, сообщает Федеральное агентство новостей.

Медик рассказал, что папиллома является доброкачественной опухолью. Папилломы гортани считают предраковым заболеванием. Возбудителем является вирус папилломы человека.

«Основной клинический признак – охриплость голоса и нарушения дыхания», – написал Карасев.

Появление папиллом приводит к стенозу гортани и распространению новообразований в трахею и бронхи. Из-за этого появляется легочная недостаточность.