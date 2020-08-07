РИАМО - 7 авг. С начала апреля по конец июля 2020 года сотрудниками Минтранса Подмосковья было встречено 43,3 тысяч пассажиров, прибывших вывозными рейсами из 69 стран в региональные аэропорты, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Больше всего пассажиров прилетели в международный аэропорт Шереметьево – свыше 35,5 тысяч, в Домодедово – порядка 6,2 тысячи, в Жуковский – более 1,5 тысяч пассажиров, а также в военный аэродром Чкаловский - около 100 человек», – уточняется в сообщении.

С начала апреля сотрудники Минтранса Подмосковья доставили свыше 22,4 тысячи жителей Московской области и Москвы до дома для соблюдения 14-дневного режима самоизоляции. Более 11,3 тысячи граждан были доставлены в 23 областных обсерватора.

Для перевозки прибывших использовали около 120 транспортных средств. Для всех пассажиров при встрече и перевозке были организованы комфортные условия.

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