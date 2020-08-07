РИАМО - 7 авг. Аварийный жилой дом снесли в Кашире, в микрорайоне Ожерелье, на улице Заводская, работы провели в рамках ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий, говрится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Жилой двухэтажный кирпичный дом был построен в 1956 году для работников Ожерельевского кирпичного завода. Несколько лет назад было принято решение о расселении жильцов, так как жилой дом был признан непригодным для проживания и аварийным, по этим причинам он был включен в реестр объектов для ликвидации и подлежал сносу», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Площадь аварийного здания составляла 3,2 тысячи квадратных метра. Освободившуюся территорию планируют использовать под благоустройство.

В округе Кашира находится 38 объектов незавершенного строительства, из них 12 самовольных построек. Привели в порядок и снесли 18 объектов, это около 47% от общего количество подобных зданий.