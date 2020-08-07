РИАМО - 7 авг. В Дмитровском городском округе прошла первая акция в рамках экопрограммы «ЭкоПатруль DUNLOP», которую инициировала японская корпорация Sumitomo Rubber Industries Ltd с ее брендом DUNLOP, в России корпорацию представляет компания «Данлоп Тайр СНГ», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Акция прошла совместно с ООО «Дмитровский завод РТИ», одним из крупнейших в России заводов по переработке отходов шин. Резиновая крошка, образующаяся при переработке шин, используется для создания покрытий детских и спортивных площадок, стадионов, беговых дорожек и производстве новых шин.

«В Подмосковье ведется большая работа по ликвидации навалов старых покрышек и отправке на переработку, - отметил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Организаторы акции создали пункты бесплатного приема утильных шин от населения – брендированные контейнеры, в которые можно сдать старые покрышки.

Помимо этого, в регионе организованы экологические рейды, которые помогут ликвидировать несанкционированные свалки шин.