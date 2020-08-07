РИАМО - 7 авг. На юге Москвы мужчина несколько раз выстрелил в человека и скрылся с места происшествия на каршеринге, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МВД России по городу Москве.

«По предварительным данным, в 19:30 в районе Большой Тульской улицы водитель каршеринга произвел выстрел в мужчину, предположительно, из травматического оружия и скрылся с места происшествия», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавший направлен в медучреждение. Принимаются меры по розыску и задержанию водителя.