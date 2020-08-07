РИАМО - 7 авг. С точки зрения диетологии и правильного питания и арбуз, и дыню лучше есть отдельно от других продуктов, а не как десерт, сообщила диетолог Маргарита Королева.

«Если человек питается разнообразно в течение дня, и у него есть завтрак, обед и ужин, а в состав еды входят продукты животного и растительного происхождения, то арбуз должен быть между этими приемами пищи», — сказала Королева в эфире радиостанции Sputnik.

Нужно употреблять за раз не более 300 граммов ягоды.

По словам диетолога, арбуз можно всем, а от дыни нужно воздержаться людям с нарушением углеводного обмена и с тенденцией к набору веса.

«Надо употреблять дыню как можно дальше от остальных приемов пищи. Это должен быть самостоятельный продукт. Он подарит вам вкус и подарит впечатления», — добавила диетолог.

Она отметила, что никто не умаляет пищевую ценность дыни, но у нее гликемический индекс выше, чем у арбуза, и ответная реакция организма в том, что человек набирает вес, если ест дыню вместе с другими продуктами.