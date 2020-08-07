РИАМО - 7 авг. Суд в Мордовии арестовал экс-проректора МГУ и соучредителя фирмы ООО «Инвест-Альянс» Алексея Гришина по делу о преднамеренном банкротстве, сообщает Газета.ru.

«Cоучредителю ООО «Инвест-Альянс», в которое входит в том числе ООО «СДС-Управление строительства», предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 5 статьи 291 УК РФ и статьей 196 УК РФ (мошенничество, дача взятки, преднамеренное банкротство)», – уточняется в сообщении.

Алексей Гришин был задержан у себя в особняке на территории Московской области.

Следователи полагают, что экс-проректор МГУ специально обанкротил фирму, соучредителем которой являлся. Это случилось два года назад из-за долгов перед кредиторами на сумму свыше 180 миллионов рублей.