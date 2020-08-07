РИАМО - 7 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил большой вклад Mercedes в развитие промышленного производства Подмосковья.

«Очень приятно, что, несмотря на все вызовы, завод в Есипово работает и продолжает выпускать машины. Здесь видна очень высокая культура производства», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что работа генерального директора Акселя Бензе и всей его команды достойна самой высокой оценки.

«Желаю, чтобы и в дальнейшем завод работал также продуктивно. Только вперед!» - добавил Воробьев.

Ранее губернатор наградил директора предприятия Акселя Бензе орденом за заслуги перед Московской областью III степени.

Завод Mercedes открыли 3 апреля 2019 года, его строительство провели в рекордно короткие сроки — менее двух лет. Сегодня на предприятии работают свыше тысячи человек, в период пандемии никаких сокращений не было.