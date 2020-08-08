РИАМО - 8 авг. По субботам и воскресеньям можно будет насладиться постановками Мелиховского театра «Чеховская студия» в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В театральные выходные спектакли идут целый день. За весь день в среднем проходит четыре-пять спектаклей.

«Точное расписание - на сайте музея-заповедника. Билеты можно приобрести в кассе и онлайн. Первый мини-спектакль начинается в 12:00», - говорится в сообщении.

В субботу с 12:00 до 16:00 покажут постановки – «Жених и папенька», «Из воспоминаний идеалиста», «Свидание хотя и состоялось, но…», «Экзамен на чин».

Девятого августа с 12:00 до 16:00 – «Пропащее дело», «Из воспоминаний идеалиста», «Свидание хотя и состоялось, но…», «От нечего делать».

А те, кто желает погрузиться в чеховскую драматургию, в субботу в 17:00 в живых декорациях чеховской усадьбы смогут увидеть спектакль «Психопаты». Произведения А.П. Чехова «Два газетчика», «Пересолил», «Злоумышленник», «Смерть чиновника» и «Психопаты» превращены в ироничное высказывание о поиске выхода и обретении свободы от проблем, знакомом всем и каждому.