РИАМО - 7 авг. В Москве будет осужден 19-летний приезжий, который перевозил в метро боеприпасы, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Дознанием УВД на Московском метрополитене завершено расследование и направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 19-летнего приезжего по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей», – уточняется в сообщении.

Ранее обвиняемого задержали в вестибюле станции «Царицыно» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, когда он пытался уехать в другой регион. В его личной багажной сумке обнаружили 19 патронов калибра 7,62 миллиметра.

Во время допроса мужчина пояснил, что нашел патроны при разборе жилого дома в Московской области и решил оставить их себе.

Уголовное дело в отношении обвиняемого с утвержденным обвинительным актом передано в Нагатинский районный суд Москвы, где будет рассмотрено по существу.