РИАМО - 7 авг. Четвертый международный благотворительный фестиваль христианской культуры «Россия - Греция. Вместе сквозь века» пройдет 29 августа в городе Конаково Тверской области, принять участие в нем смогут и жители Подмосковья, сообщается на сайте мероприятия.

В рамках фестиваля организуют концерты, выставки и мероприятия, рассказывающие о культурном, историческом и духовном наследии двух стран.

«Фестиваль ориентирован на широкую публику, которая интересуется активным и здоровым образом жизни, творчеством, культурой, искусством и музыкой. Насыщенная программа позволит каждому найти занятие по душе, провести время с удовольствием и почувствовать гостеприимную атмосферу праздника», - говорится в сообщении.

Гостей фестиваля ждет гастрономическая русско-греческая ярмарка, где можно будет открыть для себя блюда Средиземноморской кухни, а также тематические выставки и мастер-классы.

Поклонники активного отдыха смогут попробовать свои силы в спортивной Олимпиаде, поиграть в мини-гольф и посмотреть вертолетное шоу.

Посетить мероприятие можно будет и с детьми, для них также организуют мероприятия.

На гала-концерте для гостей вечера выступят государственный академический русский ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н. С. Надеждиной и насельник Пафнутьево-Боровского монастыря иеромонах Фотий - победитель телепроекта «Голос 4». Завершат мероприятие световое шоу и праздничный салют.

Также пройдет благотворительная акция для детей-первоклассников из многодетных и малоимущих семей. Будут вручены подарки и подарочные сертификаты многодетным семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам.