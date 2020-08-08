РИАМО - 8 авг. После завершения ремонта трамвайных путей около станции столичного метро «Преображенская площадь» в субботу движение трамваев будет восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Трамваи №2, 4л, 4п, 7, 11, 13, 36 и 46 будут ходить так же, как и раньше. Маршрут №34 тоже вернется в свой прежний график работы — только по будням.

При этом автобусы №02, 013, 036 перестанут курсировать.