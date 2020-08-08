РИАМО - 8 авг. Начиная с текущих выходных, по субботам и воскресеньям в Москве будут проходить бесплатные мастер-классы в рамках программы «Спортивные выходные», занятия завершатся 11 октября, сообщается на официальном сайте мэра города.

Идея проводить «Спортивные выходные» принадлежит сотрудникам столичных центров госуслуг.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сказал, что запускается проект в Южном округе Москвы — в течение двух месяцев каждые выходные жителям будут доступны популярные направления уличного спорта.

Сначала проект охватит 16 районов Южного округа столицы. Впоследствии к нему присоединятся 11 площадок, в числе которых ВДНХ, Парк Горького, «Музеон», Нескучный сад, «Сокольники», «Фили» и парк 850-летия Москвы.

Участники «Спортивных выходных» смогут заниматься бегом, воркаутом, скандинавской ходьбой, кросс-кантри, скейтбордингом, шоссейным велоспортом и йогой. Занятия будут проходить под руководством профессиональных спортсменов, всего задействуют свыше 80 тренеров.

Принять участие в спортивных мастер-классах смогут москвичи старше 18 лет. Количество участников каждого занятия ограничено. Перед началом тренировок весь инвентарь пройдет санитарную обработку.