РИАМО - 8 авг. Летне-осенняя охота на пернатую дичь в Московской области открылась с субботы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Летне-осенний сезон охоты открыт на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Охота продлится до 15 ноября, уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По словам министра, сезон традиционно является самым массовым выходом охотников в охотничьи угодья на территории Московской области.

Министр отметил, что на сегодняшний день в области зарегистрировано около 200 тысяч охотников. Примерно столько же охотников-москвичей, многие из которых также охотятся на территории Подмосковья. В первые выходные охоты в угодья региона выбираются до 50 тысяч охотников.

В регионе подготовлен инспекторский состав, а также необходимая спецтехника для проверки охотников.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки на охоту в закрепленных охотничьих угодьях Московской области можно будет получить непосредственно в 64 охотничьих хозяйствах, пояснил Разин.

Государственный охотничий надзор Московской области напоминает о необходимости соблюдать правила охоты, установленные нормы добычи и технику безопасности при проведении охоты, а также о соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в охотничьих угодьях региона.

Разин подчеркнул, что из расчета на одного охотника утверждены нормы допустимой добычи пернатой дичи в день. Глухарь и тетерев — одна особь за сезон охоты на одно охотничье угодье, серая куропатка и рябчик — две особи; вальдшнеп, вяхирь, горлицы и водоплавающая дичь — пять особей; болотно-луговая дичь и перепел — 10 особей в сутки на одного охотника.

Охотник обязан по требованию производственного охотничьего инспектора предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу и путевку, а также вещи, находящиеся при себе, и транспортные средства для их осмотра.