РИАМО - 7 авг. В текущем году особое внимание при подготовке школ Подмосковья к новому учебному году уделяют мерам санитарной безопасности для предотвращения распространения коронавируса, во всех учреждениях появятся посты термометрии, а также приборы для очистки и обеззараживания воздуха, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Что касается количества таких приборов на школу, то стандарты разные. Если в учреждении обучается, например, две тысячи детей, то нужно больше рециркуляторов, если школа малокомплектная – то меньше. Оборудование может быть стационарным либо мобильным. Всего таких приборов будет не менее 1,5 тысячи», – сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Он добавил, что во многих школах обеззараживатели воздуха уже установлены. Все образовательные учреждения укомплектуют оборудованием к 1 сентября.

Кроме того, в школах нанесут специальную разметку, чтобы было проще соблюдать социальную дистанцию, установят дозаторы с антисептиками.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 АВГУСТА

- К 1 сентября во всех школах Подмосковья появятся приборы для обеззараживания воздуха. Также во всех учреждениях появятся посты термометрии.

- Самое важное о коронавирусе за день

- В Москве за несоблюдение мер по борьбе с Covid‑19 закрыли десять ресторанов. Более тысячи предприятий привлекли к административной ответственности.

- Прививку от коронавируса нельзя ставить при повышенной температуре и аллергической реакции, сообщил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В остальном противопоказаний у вакцины нет даже для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют.

- Москвичи оспорили в судах 6% штрафов за нарушение пропускного режима во время самоизоляции. За весь период самоизоляции за отсутствие пропуска москвичи были оштрафованы 428 тысяч раз.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Московской области за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 194 человека. За весь период эпидемии врачи региона вылечили более 48 тысяч пациентов.

- Вакцину, разработанную в центре Гамалеи, зарегистрируют 12 августа. Раньше остальных будут прививать медицинских работников и пожилых граждан.

- Средняя скорость роста выявляемых случаев Covid в Москве является отрицательной. 9,2% среди заболевших - дети.

- За сутки в России зафиксировали 5 241 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 686 случая. В Подмосковье - 158 случаев.

- Российский препарат от коронавируса получил патент. В данный момент идет оформление соответствующих документов.

- В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших за время пандемии в Москве составило 4534 пациента.