РИАМО - 7 авг. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья провели выездную проверку состояния общественных территорий в городском округе Воскресенск, во время которой стало известно, что свалка бытовых и химических отходов в районе деревни Трофимово была ликвидирована, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Одним из поводов совершить инспекционный объезд городского округа Воскресенск стало обращение жителей к губернатору Московской области о наличии свалки с бытовыми и химическими отходами в районе деревни Трофимово. Факт наличия свалки был зафиксирован. Несанкционированное складирование химических и твердых бытовых отходов необходимо было ликвидировать в кратчайшие сроки. И сегодня эта задача выполнена – свалка ликвидирована», – сказал глава подмосковного Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Во время инспекционного выезда специалисты проверили внутридворовые территории по улицам Победы, Пионерской в Воскресенске, где имеются повреждения асфальтового покрытия. На улице Победы нет ограждений на ДИП со стороны внутридворового проезда, нет освещения, информационного щита.

Кроме того, проведен осмотр котельной на улице Старая Промплощадка: территорию не окосили, а также замусорили. Наземная линия теплосети находится в ненадлежащем состоянии, на металлических частях была найдена ржавчина.

На Комсомольской улице около дома №2 были обнаружены остатки опиленных деревьев. На улице Маркина осмотрели контейнерную площадку, содержание которой не велось как следует.

По итогам выездной инспекции выдано предписание на устранение всех выявленных нарушений.