РИАМО - 7 авг. Тематическая ярмарка «Овощное ассорти» открылась и продолжает работу в Советском переулке на территории Луховиц, на ней организовали свыше 50 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ярмарке представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, которая была выращена на приусадебных участках. Торговцы предлагают купить кабачки, огурцы, помидоры, свеклу, молодой картофель, лук, зелень, морковь, капусту, сезонные ягоды и фрукты, мед и колбасные изделия, а также молочную продукцию.

«Одна из основных целей проведения тематических ярмарок на территории городского округа Луховицы – дополнительная возможность реализации своей продукции для крестьянских (фермерских) хозяйств и местных жителей», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На минувшей неделе ярмарку посетило более четырех тысяч человек. Было реализовано 8,9 тысячи килограммов овощей.