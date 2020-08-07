РИАМО - 7 авг. С пятницы в отделениях «Почты России» Москвы и Подмосковья появилась возможность оформить подписку на учебные издания на 1 полугодие 2021 года, газеты и журналы для детей и подростков собрали в единый список, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» макрорегиона Москва.

Такая возможность появилась в рамках акции «Скоро в школу».

«Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствует действующим санитарным нормам. Кстати, на некоторые товары действует временная скидка», - сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Помимо этого, в отделениях теперь можно купить наборы для первоклассника карандаши, фломастеры, тетради, альбомы, дневники и портфели.

Оплату принимают на специальных кассах без очереди.